مصرع صيدلانية أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد سوهاج

لقيت دكتورة صيدلانية مصرعها فى العقد الثالث من العمر تبلغ 35 عاما، المدعوة "آمنة" ومقيمة مركز سوهاج، أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مختص لعبور المشاه اصطدم بها القطار مما أدى إلى وفاتها فى الحال.

وتعود أحداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز سوهاج يفيد بورود محضرا من قسم النقل والمواصلات يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج باصطدام القطار [أسيوط - سوهاج]، "آمنة. ا. ا" 35 عاما، صيدلانية ومقيمه دائرة المركز حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بذات الناحية مما أدي لوفاتها وتم نقل الجثمان لمستشفي سوهاج العام.

أفاد شقيق المتوفـاه المدعو "إسلام "41 عاما طبيب ومقيم دائرة قسم أول سوهاج بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.