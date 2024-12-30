بسبب البرد..أصابة عامل بحروق بالجسم سبب موقد بلدى فى منزل بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

أستقبلت مستشفى البلينا المركزى شخص "عماد" يبلغ من العمر 21 عامًا، مصابًا بحروق متفرقة بالجسم، ومقيم دائرة البلينا، سبب سكب كمية من مادة بترولية "بنزين" على موقد بلدى بالمنزل، مما أدى إلى لإشتعال النار بملابسه.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة البلينا يفيد بورود بلاغ من مستشفى البلينا المركزى بوصول المدعو " عماد. خ.ع"  21 سنه عامل إلى مستشفي البلينا المركزي مصابًا "حروق متفرقة بالجسم " ومقيم بمركز البلينا.

أفاد والده سن 67 عامل زراعي ومقيم بذات الناحية أثناء قيام نجله المذكور بسكب كمية من مادة بترولية " بنزين " علي موقد بلدي بالمنزل لإشعال النيران للتدفئة إمتدت النيران لملابسه وحدوث إصابته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

سوهاج محافظة سوهاج فرن بلدي اصابه عامل بحروق مركز البلينا

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