حصاد الرياضة 2024.. حلم الأولمبياد انتهى بثلاث ميداليات وتواجد قاري لقطبي الكرة المصرية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أيام معدودة وينتهي عام 2024، والذي شهد أحداث مثيرة وقوية في مختلف الألعاب الرياضية على الرغم من شعبية كرة القدم الجارفة لكن كانت لبعض الألعاب الأخرى مساحة كبيرة من المتابعة.

أبرز الأحداث كانت في إقامة دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، إضافة لدورة الألعاب البارالمية والتي شهدت إنجازات عربية كبيرة، إضافة لتواجد قاري لقطبي الكرة المصرية ولقب عربي لسيد البلد.

وعبر الفجر الرياضي نستعرض أبرز أحداث عام 2024 في الألعاب الرياضية المختلفة:-

أولمبياد باريس

الحدث الأبرز في العام الحالي والذي ارتفع سقف الامال فيه بتحقيق الميداليات لكن المحصلة كانت في 3 ميداليات فقط وهي الذهبية للبطل أحمد الجندي في الخماسي الحديث والفضية لسارة سمير في رفع الأثقال وأخيرا محمد السيد ببرونزية السلاح.

وشهدت أولمبياد باريس أحداثا مثيرة أبرزها في وداع ندى حافظ والتي ودعت منافسات السلاح لتكشف عن حملها عقب الوداع، كما شهدت البعثة المصرية استبعاد الملاكمة المصرية يمنى عياد بعد زيادة الوزن عن المطلوب، وإصابة جواد الفارس المصري نائل نصار في واقعة جدلية، كما أصيب مروان القماش في منافسات السباحة ليعتذر عن استكمال البطولة وأخيرا خسارة المنتخب المصري الأولمبي  بسداسية من المغرب.

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ألعاب الصالات في الأهلي

كرة الطائرة ضمنت التواجد في دوري الأبطال الأفريقي والذي حصدت اللقب على حساب مولودية بوسالم التونسي في المباراة النهائية ليشارك في مونديال الأندية الذي ودعه سريعا بفوز وحيد وهزيمتين.

بينما على مستوى كرة اليد شهد المارد الأحمر استفاقة كبيرة والذي اكتسح فيها كافة البطولات.

ولم تكن كرة السلة في أفضل أحوالها العام الحالي والذي خسر  لقب الدوري والسوبر لصالح الاتحاد، كما سقط في البطولة العربية لينتظر المشجعين اصلاحات كبيرة من أجل العودة لمنصات التتويج.

ألعاب الصالات في الزمالك

التراجع كان حليف جميع فروع ألعاب الصالات لكن كرة الطائرة كانت هي النقطة الفارقة وتحديدا في فريق السيدات  والتي حصدن بطولة إفريقيا على حساب الأهلي ليشارك في مونديال الأندية.

حوادث أخرى

العام الحالي شهد على حادثة دفع  شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدرجات لزميلتها جنة عليوة في بطولة الجمهورية والتي أخدت مساحة كبيرة من الجدل ليتم استبعاد اللاعبة من الاولمبياد وانتهت باعتذار الأولى لزميلتها.

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