أصابة طالب برش خرطوش سبب خلافات مالية شمال سوهاج

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

استقبلت مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج، شخص يدعى "عمر" فى العقد الثانى من العمر يبلغ 17 عامًا، ومقيم دائرة طما، مصابًا رش خرطوش بالظهر والذراع الأيمن  ، سبب خلافات ماليه.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طما يفيد بورود بلاغ من مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج، وصول المدعو" عمر.ا.م" 17 سنه طالب إلى مستشفي طما المركزي مصابًا " رش خرطوش بالظهر والذراع الأيمن " ومقيم مركز طما، أفاد بإتهام نجل عمومته المدعو" يوسف.م.ا " 17 سنه طالب  ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات

سوهاج محافظة سوهاج طالب مصاب خلافات مالية مستشفي طما المركزي مديرية أمن سوهاج مركز طما

مواد متعلقة

وكيل تعليم سوهاج: يوجه بتفعيل الوحده المنتجه بالمدارس لتقديم خدمات أفضل للطلاب

محافظ سوهاج: يتفقد فعاليات القافلة الطبية لدعم ذوي الإعاقة بالتعاون مع "مصر الخير"

تشغيل 3 خطوط سرفيس داخلية بحي الكوثر لخدمة المواطنين بسوهاج

افتتاح وحدتي القسطرة وعناية الأمراض العصبيه بمستشفى سوهاج الجامعي

تحصين أكثر من 134 ألف رأس ماشية للتحصين ضد الحمى القلاعية بسوهاج

المجلس القومي للمرأة يستخرج 2564 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات والفتيات المستحقات بسوهاج

وكيل تعليم سوهاج يجتمع بمديري مدارس التعليم الفنى استعدادا لامتحانات نصف العام

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة سوهاج يشاركان بزراعة 60 شجرة مثمرة

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

عاجل - 27 شهيدا و149 مصابا فى 3 مجازر إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

انهيار عبدالباسط حمودة من البكاء في جنازة الراحل أحمد عدوية

سبب تأخر تجديد زيزو عقده مع الزمالك

مركز البحوث الزراعية يعزز الدور الإرشادي في الفيوم ضمن مبادرة لتنشيط المراكز الإرشادية الزراعية