أصابة طالب برش خرطوش سبب خلافات مالية شمال سوهاج

استقبلت مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج، شخص يدعى "عمر" فى العقد الثانى من العمر يبلغ 17 عامًا، ومقيم دائرة طما، مصابًا رش خرطوش بالظهر والذراع الأيمن ، سبب خلافات ماليه.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طما يفيد بورود بلاغ من مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج، وصول المدعو" عمر.ا.م" 17 سنه طالب إلى مستشفي طما المركزي مصابًا " رش خرطوش بالظهر والذراع الأيمن " ومقيم مركز طما، أفاد بإتهام نجل عمومته المدعو" يوسف.م.ا " 17 سنه طالب ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات