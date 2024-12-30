تأبين عبد الخالق وأبو السعود بحفل تخرج الدفعة 551 ببنى سويف



نظمت نقابة المهن الرياضية ببنى سويف حفلا ختاميا بمقر مركز المؤتمرات بجامعة بنى سويف وذلك بمناسبة تخرج الدورة الأساسية للتدريب والإدارة دفعة 551.

وشهد حفل الختام حضور الدكتور فتحى ندا نقيب المهن الرياضية على مستوى الجمهورية والدكتور ايهاب منصور وأعضاء النقابة العامة بجانب سيد الأمين نقيب المهن الرياضية ببنى سويف وأعضاء النقابة والدكتور ابو الخير عبد التواب وكيل الشباب والرياضة للرياضة وناصر رمضان وكيل الشباب والرياضة للشباب ورؤساء مناطق اللعبات المختلفة بالمحافظة ومحمد فاروق رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق وتونى عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين والدكتور هبة عبد العظيم وأحمد حمدى وإبراهيم الشيمى أعضاء مجلس إدارة نادى بنى سويف بجانب العديد من أساتذة كلية التربية الرياضية بجامع بنى سويف والدارسين وبعض أسرهم.



وشهد الحفل تأبين الثنائي عماد عبد الخالق الأمين العام للنقابة ومحمد ابو السعود امين الإدارة بالنقابة وذلك تكريما لهم عما بذلوه من جهد مميز خلال سنوات طويلة حتى وفاتهم وذلك وسط حضور أسرهم.



وأعرب الحضور عن اعتزازهم بمسيرة الثنائي الراحل متمنيا لهم الرحمة والمغفرة وذلك عقب عرض أفلام تسجيلية عن. مسيرتهم.



كما شهد الحفل تواجد العديدي من المدربين خلال حفل التأبين والتى أعقبها الاحتفال بالخريجين الجدد الذين نجحوا فى اجتياز الدورة الأساسية والتى شارك بها نحو 72 دارس على مدار نحو 45 يوم بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف ونادى بنى سويف الرياضى ومديرية الشباب والرياضة.