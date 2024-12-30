دعاء المطر للمريض.. "يا إلهي اسمك شفائي وذكرك دوائي"

دعاء المطر للمريض من الأدعية المستحبة، ويحرص عليها كثير من الناس، خاصة أنه في أوقات نزول المطر، تفتح أبواب السماء لاستجابة الدعوات، ويعتبر ذلك وقتا مميزا للدعاء للمريض بالشفاء والصحة، كما أن المرض اختبار من الله، والدعاء من أعظم الوسائل للتقرب إليه وطلب الرحمة والفرج.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها من أجل المريض وقت المطر.

دعاء المطر للمريض

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه لا يوجد دعاء محدد في دعاء المطر للمريض، لكن هناك بعض الأدعية في السنة النبوية التي يمكن الاستعانة بها في الدعاء للمريض منها:

اللهم اشفِ عبدك (اسم المريض)، شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل.

اللهم مع نزول هذا المطر، أنزل شفاءك على كل مريض، واغمر أجسادهم بنور العافية وقلوبهم بالطمأنينة.

ربنا إنك أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، فاشفِ كل مريض شفاءً تاما يا أرحم الراحمين.

اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ادفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين.

يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.

ربّ إنّي مسّني الضرّ، وأنت أرحم الرّاحمين.

دعاء للمريض

ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء المطر للمريض أيضا: