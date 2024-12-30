عاجل - مواعيد تشغيل القطارات الإضافية المكيفة خلال إجازة نصف العام الدراسي 2025

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد تشغيل القطارات الإضافية المكيفة خلال إجازة نصف العام الدراسي، موضحة أن قطار رقم 1938 "القاهرة – أسوان" يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 مساءً ويصل إلى محطة صعيد مصر الساعة 22:53 مساءً ويتحرك منها الساعة 23:01 صباحًا ويمر بمحطات الواسطى والمنيا وملوي وأسيوط.

محطات وقوف القطارات

وأوضحت الهيئة، أن القطار يصل إلى محطة سوهاج الساعة 4:55 صباحًا ويتحرك منها الساعة 5:10 صباحًا على أن يمر بمحطات أبوتشت ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وكوم إمبو إلى أن يصل إلى محطة أسوان الساعة 11:50 صباحًا.

أما بالنسبة لقطار رقم 1937 "أسوان – القاهرة"، فمن المقرر أن يقوم من محطة أسوان الساعة 18:00 مساءً ويمر بمحطات كوم إمبو وإدفو والأقصر وقنا ونجع حمادي والبلينا وسوهاج وأسيوط، ويصل إلى محطة المنيا الساعة 3:20 صباحًا ويصل إلى بني سويف الساعة 4:45 صباحًا ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

تعليمات مهمة بشأن التشغيل

وشددت الهيئة على قطاعي المسافات الطولية والصيانة والدعم الفني ومناطق القاهرة والوسطى والجنوبية والتشغيل على الشبكة ومراكز التحكم في الحركة المركزية ومركز التحكم في الحركة المركزية وإدارة شركة أبيلا وشركة الخدمات المتكاملة ومحطات القاهرة وأسوان الاستعداد لهذا التشغيل.