عاجل - الرئيس السيسي يعزي الشعب الأمريكي في وفاة جيمي كارتر

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الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقَدَّمُ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي إلى عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وإلى رئيس وشعب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس: لقد كان الرئيس كارتر رمزًا للجهود الإنسانية والدبلوماسية، إذ ألهم إيمانه العميق بالسلام والعدالة الكثير من الأفراد والمؤسسات حول العالم للسير على دربه، وسيظل دوره البارز في التوصل إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل محفورًا في سجلات التاريخ البيضا.

وتابع: تجسد أعماله الإنسانية نموذجًا رفيعًا للمحبة والسلام والإخاء، مما يُبقي ذكراه خالدة كأحد أبرز قادة العالم عطاءً للإنسانية، رحم الله الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

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