عاجل - تحذير مهم من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة.. رياح باردة وأمطار رعدية على هذه المناطق

الطقس اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد في الساعات المقبلة، لافتة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، لتسود أجواء شديدة البرودة وسقوط أمطار على أغلب الأنحاء ليلة رأس السنة، فيما كشفت الأرصاد عن موعد تحسن الطقس وانحسار فرص سقوط الأمطار يوم الأربعاء المقبل.

حالة الطقس اليوم الاثنين

حالة الطقس اليوم، أعلنت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء تصل سرعتها 35 كم /س، مما يزيد من الإحساس بـبرودة الطقس.

ورصدت خرائط الطقس توافر فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، على أن تنحسر فرص سقوط الأمطار الأربعاء القادم.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على (مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ)، وسرعة الرياح (40:60 كم /س).

حالة البحرين

حالة البحر المتوسط: تكون مضطربة، وارتفاع الأمواج (3.5: 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر: معتدلة وارتفاع الأمواج (1.5:2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

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