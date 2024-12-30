عاجل - تصل لـ2 تحت الصفر.. تحذيرات مهمة لسكان هذه المناطق بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة (تفاصيل)

29 مدينة تسجل درجة حرارة أقل من 10 درجات.. كاترين تحت الصفر

بعد إصدار هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة الطقس اليوم في المحافظات أوضح بيان درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا في العديد من المناطق التي سجلت درجة حرارة أقل من 10 درجات مئوية.

وسجلت منطقة كاترين درجة حرارة أقل من الصفر وبلغت درجتين تحت الصفر، جاء ذلك بالتزامن مع تعرض المحافظات إلى نوة عيد الميلاد حيث تشهد البلاد خلالها سقوط أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض كبير في درجات الحرارة مع نشاط للرياح.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

29 مدينة تسجل درجة حرارة أقل من 10 درجات

وحول حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات أوضح بيان الأرصاد أن هناك 29 منطقة تسجل درجة حرارة أقل من 10 درجات مئوية للصغرى وجاءت على النحو الآتي:-

العاصمة الإدارية الصغرى 8 درجات

6 أكتوبر الصغرى 8 درجات

دمنهور الصغرى 9 درجات

وادي النطرون الصغرى 8 درجات

طنطا الصغرى 8 درجات

الإسماعيلية الصغرى 9 درجات

السويس الصغرى 9 درجات

العريش الصغرى 9 درجات

رفح الصغرى 6 درجات

رأس سدر الصغرى 6 درجات

نخل الصغرى درجة واحدة

تصل لـ2 تحت الصفر.. تحذيرات مهمة لهذه المناطق بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

كاترين تسجل درجة حرارة تحت الصفر اليوم

كاترين الصغرى (-2) تحت الصفر

الطور الصغرى 9

طابا الصغري 6 درجات

العلمين الصغرى 8 درجات

مطروح الصغرى 9 درجات

السلوم الصغرى 8 درجات

سيوه الصغرى 5 درجات

الفيوم الصغرى 5 درجات

بني سويف الصغرى 4 درجات

المنيا الصغرى 5 درجات

أسيوط الصغرى 5 درجات

سوهاج الصغرى 6 درجات

قنا الصغرى 7 درجات

الأقصر الصغرى 6 درجات

أسوان الصغرى 9 درجات

الوادي الجديد الصغرى 4 درجات

تصل لـ2 تحت الصفر.. تحذيرات مهمة لهذه المناطق بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة (تفاصيل)

وتتعرض محافظات "الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية، دمياط، بورسعيد"، إلى سقوط أمطار رعدية اليوم وانخفاض درجات الحرارة