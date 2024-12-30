"اللهم نستودعك كل من لا مأوى له".. دعاء الطقس البارد

دعاء الطقس البارد.. مع انخفاض درجات الحرارة والبرد الشديد، يُكثر الناس من ترديد الدعاء لتخفيف الطقس البارد عليهم، كما هو الحال في مختلف الأوقات والمناسبات، إذ اعتاد الكثيرون ترديد الدعاء فيها، خاصة وأنه عبادة مستحبة كما أكدت الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إلا أن البعض لا يعلم ماذا يقول أو بماذا يدعو عند البرد.

دعاء الطقس البارد

ويردد البعض في دعاء الطقس البارد التالي:

اللهم في هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوى له، وكل من لا لباس له، وكل من لا دفء له، وكل من لا معيل له، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية فى الدنيا والآخرة، فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما اتمناه. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق.

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث اللهم اجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

دعاء البرد الشديد

ويقول البعض عند البرد الشديد الصيغ التالية: