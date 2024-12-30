طاقم حكام مباراة زد وبتروجيت في الدوري المصري

يستعد نادي زد لمواجهة نظيره بتروجيت وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده الحكم محمد عادل.

ويعاونه كلا من محمد فاروق مساعد أول، إبراهيم السوداني مساعد ثان، ويتواجد محمد الغازي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد صبحي العمرواي ويعاونه أحمد لطفي.

موعد مباراة زد وبتروجيت اف سي والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.