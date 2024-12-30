تامر عبد الحميد: من حق زيزو تأمين مستقبله ويجب على جروس تثبيت التشكيل
علق تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك على الأخبار المتداولة عن مفاوضات الإدارة البيضاء لتجديد عقد أحمد مصطفى زيزو.
وقال دونجا في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: تجديد الجماهير تريد معرفة الحقيقة فى ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك.
وأضاف: من حق زيزو تأمين مستقبله مع الزمالك، ويجب على الجماهير عدم مهاجمة اللاعب.
وتابع: جروس يحتاج لدراسة الزمالك جيدًا مع جهازه المعاون، وعبد الله السعيد فى مركز 10 مع الفريق مميز جدًا
وأكمل: طرد محمد عبد الغني لاعب الاتحاد كان نقطة تحول فى مباراة الزمالك، وأتمنى من جروس تثبيت تشكيل الأبيض الذى بدأ به مباراة الاتحاد.
وأتم حديثه: مصطفى شلبي قدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد السكندري على جميع الجوانب.