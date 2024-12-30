رضا عبدالعال يهاجم مجلس الزمالك بسبب مستقبل زيزو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك منشغل بملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء وهو ما يؤثر على مستواه الفني في الفترة الحالية.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك في يونيو 2025، أي يحق له التوقيع رسميًا مع أي نادي بشكل مجاني في يناير والانضمام له قبل بداية الموسم الجديد.

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تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: لو زيزو مش موافق على عرض نادي الزمالك لتجديد عقده من الأفضل رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير والاستفادة من المقابل المادي من بيعه.

وأضاف: من وجهة نظري أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أخطأ بعدم بيع أحمد سيد زيزو عندما وصلته عروض من الخليج خاصة في الدوري السعودي.

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