هشام حنفي: زيزو لا يستحق الهجوم عليه.. واللاعب وضع الزمالك أمام الأمر الواقع في ملف التجديد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن أزمة تجديد عقد زيزو مع نادي الزمالك.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "والد زيزو متمسك بمبلغ 100 مليون جنيه لتجديد عقد اللاعب مع الزمالك".

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وأضاف: "زيزو يستحق التقدير المالي والمعنوي من نادي الزمالك لأنه قدم الكثير للنادي، كما أن اللاعب لا يستحق الهجوم عليه ومشكلته أن والده المسؤول عنه".

واختتم حديثه قائلًا: "زيزو وضع الزمالك أمام الأمر الواقع في ملف التجديد، والفارق كبير بين تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، وبين تجديد عقد زيزو مع الزمالك للغاية ولا يوجد مقارنة بينهما".

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