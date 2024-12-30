خالد الغندور يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع زيزو

كشف خالد الغندور حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص تفاوض مجلس إدارة النادي الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو للانضمام إلى صفوف الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الغندور في برنامجه ستاد المحور: مصدر مسؤول بالنادي الأهلي نفى التفاوض مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك أو والده.

وأضاف: الأهلي لن يدخل في مفاوضات مع اللاعب، لأنه يبحث عن دعم صفوفه بأفضل اللاعبين دائمًا وزيزو لاعب مميز.

وأكمل: مصد مسؤول بالنادي الأهلي قال لنا بأن زيزو في نادي الزمالك وعقده ممتد معهم ولن ندخل في مفاوضات معه من يناير لنهاية الموسم إذا لم يجدد تعاقده مع ناديه

واختتم: الأهلي لن يتفاوض مع زيزو إلا في حالة رغبة اللاعب نفسه أو عرض خدماته عن طريق والده أو من يمثله بنهاية عقده مع الزمالك ووقتها سيتم دراسة الأمر من جانب لجنة التخطيط مع الجهاز الفني.