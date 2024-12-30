بيراميدز يكشف حقيقة المفاوضات للتعاقد مع زيزو ومحمد شريف

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن ناديه ليس لديه أي نية للتعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، أو محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن النادي لم يجرِ أي مفاوضات رسمية أو شفهية مع اللاعبين.

وقال سعيد، في تصريحات تلفزيونية، إن النادي يدرس حاليًا قرارات لجنة الانضباط التي أثارت جدلًا، موضحًا: "هناك تحفظ داخل مجلس الإدارة على بعض قرارات اللجنة، ويتم مناقشتها بشكل جاد".

وعن موقف اللاعب إبراهيم عادل، أشار سعيد إلى أنه تم استبعاده من مباراة الجونة لأسباب تربوية بعد اعتراضه على تبديله في لقاء فاركو، موضحًا: "موعد عودته للمشاركة في المباريات لم يُحدد بعد".

وفيما يتعلق بمحمد الشيبي، قال المدير الرياضي: "عقد الشيبي مستمر مع بيراميدز لموسم إضافي، كما أن هناك مفاوضات إيجابية مع وليد الكرتي وشريف إكرامي لتمديد عقودهما مع النادي، وسط رغبة مشتركة من الجانبين".

واختتم سعيد حديثه بالتأكيد على أن زيزو، الذي يرتبط بعقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، ليس ضمن خطط بيراميدز في الفترة الراهنة، مشددًا على أن النادي لا يخطط لضم محمد شريف في المرحلة الحالية.