خالد الغندور: سانتياجو جونزاليز على رادار الأهلي
كشف خالد الغندور عن اهتمام النادي الأهلي بالحصول على خدمات الأرجنتيني سانتياجو جونزاليز "سانتي" لاعب نادي سبورتنج كريستال البيروڤي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: يتم متابعة اللاعب خلال الفترة الحالية وتواصلنا مع وكيله ديماتر هورمان وأكد إن الأهلي استفسر عن اللاعب ولكن لا يوجد أي تفاوض رسمي حدث مع اللاعب أو ناديه.
وأضاف: أرقام اللاعب هذا الموسم، شارك في ٣٦ لقاء، حيث احرز ١٤ هدف، وصنع ٢٣ اسيست، وهو يلعب جناح أيمن ووصلت قيمته التسويقية إلى 2 مليون دولار
وأتم: اللاعب يعد أكثر لاعبي الأمريكتين صناعه الأهداف خلال الموسم الكروي الحالي.