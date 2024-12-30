هيثم فاروق: زيزو مثل محمد صلاح وتجديد عقده مع الزمالك مهم

تحدث هيثم فاروق نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أهمية تجديد عقد زيزو رفقة الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال هيثم فاروق في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "تجديد عقد زيزو مع الزمالك، بنفس أهمية تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول".

وأضاف: "الزمالك يمتلك العديد من النجوم في الفريق وأبرزهم زيزو، لذلك وجوده مهم للفريق في المواسم المقبلة".

واختتم حديثه قائلًا: "لا بد من تقريب وجهات النظر بين زيزو وإدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة".