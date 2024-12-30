موعد مباراة تشيلسي وإبسويتش تاون اليوم في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع نظيره فريق إبسويتش تاون، مساء اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون، مساء اليوم الإثنين في الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد إيبسويتش تاون، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت مصر، والساعة 10:45 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون، مساء اليوم الإثنين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2.

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