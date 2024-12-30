نجم الأهلي ينتقد مستوى محترف الزمالك

أشاد سمير كمونة، نجم الكرة المصرية السابق، بقدرات محمود بنتايك، لاعب الزمالك، مشيرًا إلى أن عودته من الإصابة تمثل إضافة قوية للفريق، لكنه أكد في الوقت نفسه أن يحيى عطية الله، لاعب الأهلي، أفضل منه من حيث الإمكانيات الفنية.

وقال كمونة، خلال تصريحات تلفزيونية: "محمود بنتايك يمتلك قدرات فنية ودفاعية قوية، وعودته ستكون إضافة كبيرة لتشكيلة الزمالك. في الوقت نفسه، أحمد فتوح يعيش حالة فنية مميزة ويُعد جوكر الفريق بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز".

وأضاف: "رغم قوة بنتايك، إلا أن يحيى عطية الله لاعب الأهلي يتفوق عليه، بفضل إمكانياته الفنية العالية وقدرته على التسديد بدقة سواء من الكرات الثابتة أو المتحركة".

وعن مستوى البولندي كونراد ميشالاك، قال كمونة: "ميشالاك لم يُثبت قدراته مع الزمالك رغم حصوله على العديد من الفرص في المباريات الماضية، حيث لم يسجل أو يصنع أي أهداف حتى الآن. من الضروري أن يكون اللاعب المحترف أكثر تأثيرًا من اللاعب المحلي، وهو ما لم يتحقق مع ميشالاك".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الزمالك يحتاج إلى لاعبين أجانب بمستوى أعلى لتحقيق الإضافة المطلوبة في المنافسات المحلية والقارية.