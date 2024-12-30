نجم الأهلي ينتقد مستوى محترف الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أشاد سمير كمونة، نجم الكرة المصرية السابق، بقدرات محمود بنتايك، لاعب الزمالك، مشيرًا إلى أن عودته من الإصابة تمثل إضافة قوية للفريق، لكنه أكد في الوقت نفسه أن يحيى عطية الله، لاعب الأهلي، أفضل منه من حيث الإمكانيات الفنية.

وقال كمونة، خلال تصريحات تلفزيونية: "محمود بنتايك يمتلك قدرات فنية ودفاعية قوية، وعودته ستكون إضافة كبيرة لتشكيلة الزمالك. في الوقت نفسه، أحمد فتوح يعيش حالة فنية مميزة ويُعد جوكر الفريق بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز".

txt

طاقم حكام مباراة زد وبتروجيت في الدوري المصري

txt

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

وأضاف: "رغم قوة بنتايك، إلا أن يحيى عطية الله لاعب الأهلي يتفوق عليه، بفضل إمكانياته الفنية العالية وقدرته على التسديد بدقة سواء من الكرات الثابتة أو المتحركة".

وعن مستوى البولندي كونراد ميشالاك، قال كمونة: "ميشالاك لم يُثبت قدراته مع الزمالك رغم حصوله على العديد من الفرص في المباريات الماضية، حيث لم يسجل أو يصنع أي أهداف حتى الآن. من الضروري أن يكون اللاعب المحترف أكثر تأثيرًا من اللاعب المحلي، وهو ما لم يتحقق مع ميشالاك".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الزمالك يحتاج إلى لاعبين أجانب بمستوى أعلى لتحقيق الإضافة المطلوبة في المنافسات المحلية والقارية.

احمد فتوح الدوري المصري الكرة المصرية تشكيلة الزمالك محمود بنتايك محترف الزمالك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

عاجل - 27 شهيدا و149 مصابا فى 3 مجازر إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

مركز البحوث الزراعية يعزز الدور الإرشادي في الفيوم ضمن مبادرة لتنشيط المراكز الإرشادية الزراعية

انهيار عبدالباسط حمودة من البكاء في جنازة الراحل أحمد عدوية

سبب تأخر تجديد زيزو عقده مع الزمالك