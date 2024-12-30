في هذا الموعد.. سمسم شهاب يحيي حفلًا غنائيًا في عُمان

في هذا الموعد..سمسم شهاب يحيي حفلاً غنائيًا في عُمان

النجم سمسم شهاب يستعد لإحياء حفل غنائي في سلطنة عمان يوم 2 يناير المقبل لعام 2055، حيث سيقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة التي أحبها جمهوره مثل "تاعب روحي" و"كتر الفلوس"، وفي وقت سابق، عبّر شهاب عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة "كتر الفلوس"، والتي لاقت ردود فعل إيجابية من جمهوره.

المطرب سمسم شهاب

أحدث أعمال المطرب سمسم شهاب

في سياق آخر كانت آخر الكليبات التي قام بطرحها المطرب سمسم شهاب مؤخرًا هو كليب أغنيته بعنوان "كتر الفلوس" وجاء ذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية.

صناع أغنية كتر الفلوس

حيث شارك في كتابة أغنية كتر الفلوس الشاعر محمد النجار، وألحان إسلام السقا، وتوزيع نوار البحيري، والكليب من إخراج سمسم شهاب نفسه، وهو أول تجربة إخراجية له.

سمسم شهاب يتحدث عن نشأته في برنامج واحد من الناس

وفي لقاءه مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، تحدث سمسم عن نشأته في أسرة بسيطة من محافظة بني سويف حيث أوضح أنه كان ينتمي إلى أسرة كبيرة مع 16 أخًا، وكان والده يعمل في ظروف اقتصادية صعبة، ورغم التفوق الدراسي، كان سمسم يعمل في مهن مختلفة لمساعدة والده مثل حمل البلاط أو العمل كنجار وحداد، وهى تجارب شكلت شخصيته ودفعته لتحقيق طموحاته الفنية.