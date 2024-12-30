إيساف يكشف عن رسالة مؤثرة لوالده الراحل ويعد جمهوره بليلة ساحرة على ضفاف النيل في رأس السنة

في لفتة إنسانية مليئة بالمشاعر، نشر الفنان إيساف عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة لرسالة بخط اليد وجهها إلى والده الراحل، كشف من خلالها عن عمق مشاعره واشتياقه لوالده الذي كان له الأثر الأكبر في تشكيل شخصيته. الرسالة التي تفيض بالحنين والذكريات عبّرت عن العلاقة الاستثنائية التي جمعته بوالده، حيث وصفه بأنه كان المعلم والقدوة والصديق، وشخصًا يحمل في قلبه معاني الحب والتسامح والرضا التي لا مثيل لها.

كتب إيساف في المنشور: "لم أكن أعي قيمة كل كلمة أو وصية كان يقولها لي إلا الآن والدي لم يكن مجرد أب، بل كان رمزًا للحنان والحكمة في حياتي."

وأكد أن أثر كلمات والده لا يزال يرافقه في كل خطواته، ليكون دائمًا دافعًا له لتقديم الأفضل في حياته الشخصية والفنية.

حفل رأس السنة على ضفاف النيل



وفي سياق منفصل، أعلن إيساف لجمهوره عن استعداده لإحياء حفل رأس السنة يوم 31 ديسمبر، في إحدى أرقى الأماكن المطلة على نيل القاهرة. يعد الفنان جمهوره بليلة مميزة مليئة بالمفاجآت، حيث سيقدم باقة من أجمل أغانيه التي أحبها الجمهور، وسط أجواء ساحرة للاحتفال بقدوم العام الجديد.

وأضاف إيساف أن هذا الحفل سيكون فرصة لإهداء جمهوره لحظات لا تُنسى، مشيرًا إلى أن الفرح هو الرسالة التي يسعى دائمًا لنشرها من خلال فنه. ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا كبيرًا من عشاق إيساف الذين يتطلعون لقضاء ليلة رأس سنة استثنائية معه.