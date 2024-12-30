أحمد فريد يعلن عن موعد حفلاته المنتظرة في جدة

الفجر الفني
أحمد فريد
أحمد فريد

 

في خطوة مثيرة لعشاقه في المملكة العربية السعودية، أعلن المطرب أحمد فريد عن تنظيم حفلتين غنائيتين حصريتين في جدة، يومي 2 و3 يناير المقبل  عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ليشعل حماس جمهوره في المملكة التي طالما دعمت مشواره الفني.

وأعرب أحمد فريد عن سعادته الكبيرة بعودته إلى السعودية، مؤكداً أن هذه الحفلات ستكون مناسبة لا تُنسى مليئة بالأجواء المميزة والمفاجآت الغنائية. وقال فريد في منشوره: "جدة الغالية، ترقبوا لحظات استثنائية وموسيقى تأخذكم في رحلة من الذكريات الجميلة. متحمس جداً للقاءكم قريباً!"

الحفلان سيشهدان أداءً مباشراً لمجموعة من أجمل أغاني أحمد فريد التي لاقت إجاباً كبيراً في مختلف أنحاء العالم العربي، فضلاً عن عروض غنائية جديدة يعد بها الجمهور.

 

ويُتوقع أن تشهد الحفلات حضوراً ضخماً من محبي أحمد فريد في جدة، حيث تتزامن هذه الفعاليات مع بداية العام الجديد، مما يجعلها فرصة مثالية للاستمتاع بالموسيقى الحية في جوّ احتفالي لا مثيل له. 

الفعاليات تأتي لتكمل سلسلة النجاحات التي حققها أحمد فريد في مختلف العواصم العربية، وتستقطب أنظار عشاق الفن الراقي.

 

 

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