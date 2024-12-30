ماجد المهندس وأصالة يلتقيان على خشبة مسرح دبي في حفل غنائي مبهر

ماجد المهندس وأصالة يلتقيان على خشبة مسرح دبي في حفل غنائي مبهر

الفجر الفني
بوابة الفجر

يشهد المشهد الغنائي العربي حدثًا فنيًا ضخمًا، حيث يستعد النجمان الكبيران ماجد المهندس وأصالة نصري لإحياء حفل غنائي مشترك في دبي. هذا الحفل المرتقب يجمع بين صوتين عذبَين وأسلوبين فنيين مختلفين، مما يجعله موعدًا لا يُفوت لعشاق الموسيقى العربية.

 



موعد حفل أصالة وماجد المهندس 

 

من جانبه يُقام الحفل يوم الجمعة الموافق 10 يناير، في أجواء احتفالية مميزة، حيث سيجمع النجمان الكبيران جمهورًا واسعًا من عشاق الموسيقى العربية.

 


تفاصيل حفل أصالة وماجد المهندس 

ومن المتوقع أن يقدم كل من النجمين باقة متنوعة من أغنياتهما التي حققت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، فماجد المهندس يتميز بصوته القوي وأدائه المميز، كما أنه سيأسر الجمهور بأغانيه الرومانسية والقوية، بينما ستقدم أصالة نصري مجموعة من أغانيها التي تحمل بصمتها الخاصة وتلامس قلوب المستمعين.


يأتي هذا الحفل في إطار سلسلة الحفلات الغنائية الكبرى التي تشهدها دبي، والتي تهدف إلى توفير تجربة فنية استثنائية للجمهور، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الجنسيات، حيث يتطلع الجميع للاستمتاع بأمسية فنية لا تُنسى.

 



أحدث أعمال أصالة وماجد المهندس 

 

قدمت الفنانة  أصالة نصري أحدث أعمالها "بعض الأحيان" التي خطفت قلوب المستمعين بكلماتها الرقيقة وألحانها العذبة، كما قدم ماجد المهندس تجربة غنائية فريدة بأغنيته المصرية الجديدة "لو زعلان"، والتي تحمل طابعًا شعبيًا، وجائت تلك الأغنية ضمن الأغاني الدعائية لفيلم جوازة توكسيك.

أبرز أعمال أصالة نصري أحدث أعمال أصالة أحدث أعمال أصالة نصري أحدث أغاني أصالة

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