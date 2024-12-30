بايدن يعلن 9 يناير يومًا وطنيًا للحداد على وفاة جيمي كارتر

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتبار يوم 9 يناير 2025 يومًا وطنيًا للحداد في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تكريمًا لذكرى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 100 عام.

وأعلن البيت الأبيض هذا القرار الذي يأتي ضمن سلسلة من الخطوات الرمزية لتكريم حياة وإرث كارتر، الذي يُعد أحد أبرز الشخصيات التي شغلت منصب الرئاسة في الولايات المتحدة. وقد أفادت قناة "الحرة" الأمريكية بالخبر صباح اليوم الإثنين.

وكان البيت الأبيض قد نكّس الأعلام حدادًا على وفاة كارتر، في إشارة إلى الاحترام العميق لدوره الوطني والإنساني خلال حياته الحافلة بالعطاء.