فريق تحقيق يطالب بإصدار مذكرة اعتقال لرئيس كوريا الجنوبية لأول مرة في تاريخ البلاد

في خطوة غير مسبوقة، طلب فريق التحقيق المشترك في قضية الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس "يون سيوك-يول"، المتهم بالتمرد على خلفية فرضه الأحكام العرفية مطلع الشهر الجاري. يُعد هذا الطلب أول حالة في تاريخ كوريا الجنوبية يتم فيها السعي لاعتقال رئيس حالي.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن فريق التحقيق، الذي يضم جهات متعددة من ضمنها مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة، قدم طلب المذكرة إلى محكمة منطقة سول الغربية منتصف ليلة الأحد، ما يمثل تطورًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا في البلاد.

هذه الواقعة التاريخية تعكس تصاعد التوترات بين الرئاسة والجهات القضائية، حيث أرسل مكتب التحقيق ثلاثة استدعاءات للرئيس "يون" للمثول أمام المحققين بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة. ورغم ذلك، تجاهل الرئيس الاستدعاءات، مما دفع فريق التحقيق لتصعيد القضية.

وأشار المراقبون إلى أن هذه الاتهامات والإجراءات القضائية تأتي في سياق تزايد الانتقادات للرئيس "يون" بشأن سياساته الداخلية، ما يضيف مزيدًا من الضغط على إدارته التي تواجه تحديات متزايدة في إدارة البلاد.

من المتوقع أن تكون لهذه الخطوة تداعيات واسعة على الساحة السياسية والقانونية في كوريا الجنوبية، حيث يُنتظر قرار المحكمة بشأن إصدار مذكرة الاعتقال وسط متابعة شعبية وإعلامية حثيثة.