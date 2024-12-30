حصاد الرياضة 2024.. "إخفاقات وإنجازات وأزمات" الفجر الرياضي يقدم الحصاد الشامل حول العالم (ملف)

بين مجد الأبطال وإخفاق الأحلام ودموع الوداع

في الساعات الأخيرة من عام 2024، يقف العالم الرياضي متأملًا في لحظات صنعت التاريخ وأخرى خطفت الأنفاس، كان هذا العام بمثابة لوحة مليئة بالتفاصيل الملونة، حيث تصدرت الأحداث الكبرى المشهد العالمي، من سباقات مضمار الأولمبياد في باريس، إلى صخب المدرجات في الملاعب الأوروبية والعربية.

بين الإنجازات التي رفعت رايات الفخر، والإخفاقات التي أحزنت قلوب الجماهير، والأزمات التي هزت أركان الرياضة، والصفقات التي أشعلت الأسواق، ورحيل نجوم فجأة عن عالمنا.

ويقدم "الفجر الرياضي" حصاد الرياضة حول العالم لعام 2024، في استعراض شامل لأبرز اللحظات التي رسمت ملامح هذا العام الاستثنائي.

ملف كامل بين يديك لحصاد الرياضة من مصر والوطن العربي والعالم:-

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بين الإنجازات والإخفاقات.. حصاد الأهلي في عام 2024

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