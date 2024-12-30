أحمد خالد صالح ينضم لمسلسل "الحب كله" مع آسر ياسين

الفجر الفني
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

 

انضم الفنان الشاب أحمد خالد صالح لمسلسل الحب كله للنجم آسر ياسين والذي من المقرر طرحه في شهر رمضان المقبل، ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل التصوير اليوم.

 

 

تفاصيل مسلسل الحب كله: 

 

مسلسل "الحب كله" مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ومن المنتظر أن ينتهي المخرج تامر محسن، خلال أيام من ترشيح جميع أبطال العمل ومعاينة أماكن التصوير المختلفة استعدادًا لانطلاق تصوير أولى مشاهد العمل.

 

 

احدث اعمال آسر ياسين 

 

كما ينتظر آسر ياسين فيلم فرقة الموت، ومن بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة

Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب

 

آخر أعمال أحمد خالد صالح: 

 

ويذكر أن آخر أعمال أحمد خالد صالح هو فيلم "الفستان الأبيض"، والفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ويضم فريق العمل “عمر أبو دومة”كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".

 

 

أحداث فيلم الفستان الأبيض: 

 

 

حيث تدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

 

 

 

 

 

 

 

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