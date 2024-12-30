عاجل - السلطات الجديدة في سوريا تعتقل عناصر من "لواء القدس": من هما بسام توفيق وبسام مقصود؟

حملة اعتقالات واسعة في صفوف فلول النظام السابق

أعلنت السلطات الجديدة في سوريا عن اعتقال بسام توفيق وبسام مقصود، وهما عنصران يعملان مع فصيل "لواء القدس" في مدينة اللاذقية غربي البلاد. ووفقًا لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المعتقلين لديهما سجل طويل من الانتهاكات، حيث تورطا في التنكيل والقتل بحق معارضي النظام السابق.

أرقام ضخمة لعدد المعتقلين خلال أسبوع

أفاد المرصد السوري أن الحملة الأمنية التي أطلقتها السلطات الجديدة أسفرت عن اعتقال ما يقارب 300 شخص خلال أقل من أسبوع. شملت الاعتقالات أفرادًا من الجيش السوري، مسلحين موالين للنظام السابق، ومخبرين للأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى ضباط وعسكريين من ذوي الرتب الصغيرة.

مصادرة أسلحة وعمليات أمنية واسعة النطاق

حسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فقد تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر خلال هذه الحملة. كما أطلقت قوات الأمن عمليات مكثفة في عدة مناطق، منها دمشق وريفها، وحماة، وحمص، واللاذقية، وطرطوس. وشملت الحملة أيضًا مداهمات استهدفت مقرات مرتبطة بفلول النظام السابق في منطقة الساحل.

مشاركة الأهالي وتعهدات بالتغيير

أشار مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إلى أن الحملة الأمنية تتم بمساعدة الأهالي الذين تعاونوا مع السلطات الجديدة. كما تعهد رئيس الاستخبارات العامة، أنس خطاب، بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية وحل جميع الفروع التابعة للنظام السابق، لضمان مستقبل أكثر عدالة للشعب السوري.

ضمانات دولية وضغط حقوقي

بعد سيطرة الفصائل على الحكم وفرار بشار الأسد، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الإدارة الجديدة إلى ضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم المسؤولون السابقون. تأتي هذه الدعوة وسط متابعة دولية دقيقة للتطورات الجارية في سوريا ومسارها السياسي الجديد.