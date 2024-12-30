أحمد مرسي مدرب نجل رونالدو يكشف كواليس مثيرة عن تدريب ماتيو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف المدرب المصري أحمد مرسي مدرب نجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي، عن كواليس مثيرة بشأن تدريب ماتيو في المملكة العربية السعودية.

وقال مرسي في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: "تفاجأت عندما عرفت أنني سأقوم بتدريب ماتيو، وكانت لحظة سعيدة للغاية، واستمريت لمدة 10 دقائق لأستوعب أنني سأقوم بتدريب نجل الأسطورة "

وتابع:" كريستيانو رونالدو كان يتابع التدريبات بشكل منتظم لمدة شهر، مشيرًا وأعجب بشدة بطريقة تدريبي، كما قال لي أن ابنه ماتيو سعيد بالتدريب معي"

واستكمل: "كريستيانو رونالدو كان شارك من قبل في التدريبات لفريق النصر، وطلب من ماتيو تنفيذ بعض الأمور الفنية التي أقولها له، وهو يعني أنه مهتم للغاية بتطوير موهبة نجله".

وأتم مرسي:" العمل مع أسرة رونالدو كان أمر رائع للغاية، وأمدتني بالعديد من الخبرات سواء على المستوى الشخصي والمهني أيضا".

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