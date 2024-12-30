كشف المدرب الألماني أوتوفيستر المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب غانا السابق، عن رغبته في العودة مرة أخرى إلى تدريب الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

أوتوفيستر: جاهز للعودة إلى تدريب الزمالك.. وهذا رأيي في جروس

وأضاف أوتوفيستر في تصريحات له مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج "رقم 10" على القناة الأولى: "لا أتمكن من مشاهدة جميع مباريات الزمالك، لكنني أتابع أخبار الفريق بشكل مستمر، أنهم لديهم بعض المشاكل في أداء الفريق ونتائجه، كما أن التغييرات الكثيرة للمدربين تؤثر على النتائج، ولذلك الزمالك لا يعيش حالة من الاستقرار الفني في الأعوام الأخيرة".

واستكمل: "أثناء فترة تدريبي لفريق الزمالك، كان هناك استقرار فني بشكل كبير؛ وكنا عائلة واحدة. وكان لدينا فريق به لاعبين مميزين مثل حسام وإبراهيم حسن، وحازم إمام، وهيثم فاروق، وكوليبالي، وتوجنا بالعديد من البطولات".

وأشار مدرب الزمالك الاسبق:" من الذكريات الهامة التي أحبها وأتذكرها دائما هي أثناء تدريبي لفريق الزمالك حينها لعبنا أمام الأهلي في 6 مباريات، فوزنا في 3 منها، وتعادلنا مرتين، وخسرنا مباراة واحدة بنتيجة 6-1. ولست حزينًا أو غاضبًا من الجماهير بسبب تلك المباراة".

ثم اردف:" المدرب دائمًا هو المسؤول عن الخسارة، وأنا مع آراء اللاعبين الذين قالوا أن انا سبب هزيمة الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 6-1، ولكن هذه الخسارة لم تؤثر على مسيرتي، فهي ليست نهاية حزينة لتجربة عظيمة مع الزمالك، حققت خلالها نتائج رائعة. أعتبر أن تدريب منتخب غانا كان من أهم محطات مسيرتي التدريبية في إفريقيا".

وأضاف: "ما زلت على تواصل مع نادي الزمالك، وقد تلقيت عروضًا للعودة للتدريب في إفريقيا. أنا منفتح على قبول هذه العروض ومستعد للعودة لتدريب الزمالك مرة أخرى إذا عرض علي ذلك في أي وقت".

واستدرك:" هناك العديد من وكلاء لاعبين وشركات تسويق، تحدثوا معي لأقوم بتدريب أندية مصرية أخرى في السنوات الماضية، لكنني لم أتلقَّ سوى عرض رسمي واحد من الزمالك".

وعن عمر مرموش وصلاح تحدث أوتوفيستر: "عمر مرموش لاعب رائع ويقدم أداءً مميزًا مع فريق آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم في الدوري الألماني، ومحمد صلاح نجم ليفربول لاعب كلاسيكي متميز".

ثم أتم مدرب الزمالك الأسبق عن جروس: "كريستيان جروس مدرب مميز، وأثق في قدراته. أنا قريب منه، وهو مدرب يرغب طوال الوقت في التتويج بالبطولات، وهو ما حققه خلال تجاربه التدريبية سواء في مصر أو في دوريات أخرى، أرغب في مقابلة كل اللاعبين الذين دربتهم عندما كنت مديرًا فنيًا لفريق الزمالك".