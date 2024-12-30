محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بالشهابية بمركز أبنوب

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية الجارية بوحدة طب الأسرة بالشهابية بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب بتكلفة 50 مليون جنيه، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأهالي وتخفيف العبء عن المستشفيات المركزية وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير حياة كريم لهم

ورافق المحافظ خلال الجولة المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والنائب عصام العمده عضو مجلس النواب، والمهندس عصام عبدالظاهر مدير مديرية الإسكان والمرافق وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة لشئون الطب الوقائي بأسيوط، والدكتور عصام نبيل مدير عام إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة والدكتور عاطف عمر عبدالعال مدير مستشفى أبنوب المركزي والدكتور همام حمدي مدير المركز الصحي ببنى محمديات وحسني رجب مدير فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة ولفيف من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة.

وحيث تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه مركز طب الأسرة واستمع لشرح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة حول المشروع المقام على مساحة 10 ألاف و125 متر مربع ويتكون من 4 طوابق "طابق أرضي و3 علوي" ومن المقرر أن يتضمن عيادات طب الأسرة، الأسنان، ومتابعة الحمل، وقياس مؤشرات حيوية والتطعيمات، وعيادة أطفال وغرفة الأشعة، وغرفة التحكم، وغرفة التعقيم، وخدمة منتفعين، ومكتب تثقيف صحى وأسري، ومكتب تنظيم أسرة ومشورة وصيدلية، ومغسلة ومكاتب إدارية ومخازن " وجاري إستكمال الأعمال الإنشائية حيث من المقرر الإنتهاء منها ودخولها الخدمة في يونيو 2025.

كما أستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة والمعايير الهندسية لضمان تسليم المشروع في أقرب وقت ممكن مشيرًا إلى أن هذه الوحدة الصحية ستلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لسكان القرية والقرى المجاورة، ضمن خطة الدولة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة في المناطق الريفية.

وأكد أبوالنصر على أهمية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجا، مثمنًا الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتحقيق أهداف المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتستهدف في المرحلة الأولى 149 قرية في 7 مراكز بالمحافظة.

من جانبهم، أعرب أهالي القرية عن سعادتهم بمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بالشهابية، مؤكدين أنه سيسهم في توفير خدمات صحية متميزة دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة لتلقي العلاج.