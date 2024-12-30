حالة الطقس اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024: تحذيرات الأرصاد الجوية وتفاصيل درجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 بيانًا عاجلًا بشأن حالة الطقس في عدة محافظات بمصر، محذرة من استمرار التقلبات المناخية مع انخفاض درجات الحرارة ووصولها تحت الصفر في بعض المناطق، خاصة أثناء الليل.

كما حذرت الهيئة من أمطار رعدية غزيرة تضرب عددًا من المحافظات.

أبرز التحذيرات

8 محافظات شديدة الخطورة: كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، دمياط، العريش، بورسعيد، ورفح، حيث تشهد هذه المحافظات أمطارًا غزيرة ورعدية.

6 محافظات أقل خطورة: تشهد أمطارًا خفيفة وهي: الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس.

نصائح هامة للمواطنين:

ارتداء ملابس دافئة، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر. توخي الحذر أثناء القيادة بسبب نشاط الرياح المتوقع. متابعة تحديثات النشرة الجوية بانتظام. اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتقلبة.

حالة البحرين

البحر المتوسط: حالة البحر مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر، مع اتجاه الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: حالة البحر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، مع اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: