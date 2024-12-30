نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم  الاثنين، سيولة بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.
 


وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

 

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.
 

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

مرور سيولة مرورية القاهره

مواد متعلقة

أخر التطورات في واقعة العثور علي 3 جثث من أسرة واحدة داخل شقة بحلوان

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة التزوير في المرج

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

عاجل - 27 شهيدا و149 مصابا فى 3 مجازر إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

انهيار عبدالباسط حمودة من البكاء في جنازة الراحل أحمد عدوية

مركز البحوث الزراعية يعزز الدور الإرشادي في الفيوم ضمن مبادرة لتنشيط المراكز الإرشادية الزراعية

سبب تأخر تجديد زيزو عقده مع الزمالك