أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024: استقرار في السوق المحلية والعالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 استقرارًا في السوق المحلية بعد التراجع الذي حدث خلال الأسبوع الماضي.

وجاءت أسعار الذهب متماشية مع آخر المستويات المعلنة من الشعبة العامة للذهب، دون تغييرات كبيرة في التعاملات اليومية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل 4274.29 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 3740 جنيهًا، ويُعد هذا العيار الأكثر تداولًا في السوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 18: استقر عند 3205.71 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: بلغ 29،920 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًّا

سجلت أسعار الذهب العالمية استقرارًا عند 2615 دولارًا للأوقية، مما يعكس هدوءًا نسبيًا في أسواق المعادن النفيسة بعد تقلبات شهدتها خلال الفترة الماضية.

نظرة عامة على السوق

تأتي هذه الأسعار في ظل استقرار الأسواق العالمية واستمرار مراقبة المستثمرين لتغيرات سعر الذهب محليًا وعالميًا. ويظل الذهب ملاذًا آمنًا وسط التغيرات الاقتصادية.