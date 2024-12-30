سعر الدولار اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024: استقرار ملحوظ في بداية التعاملات

الاقتصاد
الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 استقرارًا في بداية التعاملات بعد انخفاضه خلال تعاملات الأمس. 

وأعلنت البنوك المختلفة عن الأسعار دون أي تغييرات كبيرة في السوق المحلية.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك قناة السويس:

  • سعر الشراء: 50.81 جنيه.
  • سعر البيع: 50.91 جنيه.

بنك المصرف المتحد:

  • سعر الشراء: 50.80 جنيه.
  • سعر البيع: 50.90 جنيه.

البنك الأهلي المصري:

  • سعر الشراء: 50.8 جنيه.
  • سعر البيع: 50.9 جنيه.

بنك مصر:

  • سعر الشراء: 50.8 جنيه.
  • سعر البيع: 50.9 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB):

  • سعر الشراء: 50.8 جنيه.
  • سعر البيع: 50.9 جنيه.

بنك الإسكندرية:

  • سعر الشراء: 50.81 جنيه.
  • سعر البيع: 50.91 جنيه.

نظرة على السوق:

تأتي حركة الاستقرار في سعر الدولار بعد سلسلة من التقلبات الطفيفة التي شهدتها الأيام الماضية. 

ويظل السوق في حالة ترقب لأي مستجدات اقتصادية أو نقدية قد تؤثر على أسعار الصرف.

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