محافظ أسيوط يفتتح معمل التكنولوجيا بمدرسة النور للمكفوفين بحى غرب بعد تطويره

محافظات
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء  هشام أبوالنصر محافظ أسيوط معمل التطوير التكنولوجي لمدرسة النور للمكفوفين بمنطقة الاربعين بحي غرب مدينة أسيوط بعد تطويره ودعمه بأجهزة حديثة ماكينات برايل –لاب توب – سطر إلكتروني ضمن مشروع التطوير التكنولوجي لمدراس المكفوفين والذي تم تنفيذه بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم وصندوق عطاء للإستثمار الخيري وجمعية دمج للإعاقة البصرية وذلك ضمن جهود وخطة الدولة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بصفة خاصة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بهم والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع.

وجاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد والدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم والمشرف على المشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم وأميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق الإستثمار الخيرى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة عطاء ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني وسيد الشريف مدير عام الخدمات بمديرية التربية والتعليم والدكتورة منى أبوالمواهب مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم

وحيث تفقد محافظ أسيوط المنظومة المتكاملة التي تم دعم الطلاب المكفوفين بها من خلال صندوق عطاء للإستثمار الخيري حيث تم دعم المدرسة بعدد 66 ماكينة برايل للمكفوفين و10 أجهزة سطر إلكتروني و10 أجهزة لاب توب ضمن مشروع دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس للمكفوفين وتفقد الفصول وشاهد الطلاب وهم يستخدمون الأجهزة الجديدة.

وأكد المحافظ على دعمه الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة ومدرسة النور للمكفوفين لافتًا إلى حرص المحافظة الدائم على تعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات والجهات الداعمة، لدعم المنظومة التعليمية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الإهتمام الذي توليه الدولة لذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تمكينهم في كافة القطاعات مشيرًا إلى أن المحافظة تنتهج عددًا من الآليات لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم مؤكدًا أهمية دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين وتوفير الأدوات اللازمة للطلاب التي تتناسب مع التقدم التكنولوجي والتعلم عن بعد، ومن بينها أجهزة السطر الإلكتروني لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب.

ومن جهتها، أشارت الدكتور راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم والمشرف على المشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم أن مشروع التطوير التكنولوجي لمدرسة النور للمكفوفين يأتي ضمن البروتوكول بين صندوق الإستثمار الخيرى "عطاء" والوزارة ويهدف إلى دمج التكنولوجيا في تعليم الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، ومساعدتهم على تلقي المزيد من المعلومات والخبرات التي يتم اكتسابها خلال الدراسة والبحث وذلك من خلال تسليم أجهزة "لاب توب" للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى تجهيز معمل كل مدرسة من مدارس المكفوفين بأجهزة السطر الإلكترونى، بجانب تأهيل وتدريب الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على هذه الأجهزة حيث تم تدريب 76 طالب في المرحلة الإبتدائية وأولياء أمورهم و24 معلم و134 طالب في المرحلة الإعدادية والثانوية.

وفي نهاية الفاعلية كرم الطلاب الفائزين في المسابقة التكنولوجية حيث فاز محمد أحمد مصطفى بالمركز الأول في مسابقة السطر الإلكتروني وأحمد حسني أحمد بالمركز الثاني كما فاز كريم سيد إبراهيم بالمركز الأول في مسابقة الحاسب الآلي وثريا أحمد بالمركز الثاني في مسابقة الحاسب الآلي وتم توزيع الجوائز عليهم.

اسيوط الإدارة المركزية الأشخاص الأشخاص ذوي الإعاقة الاعاقة الاعاقة البصري ألا الاهتمام الإدارة الاربعين الإعاقة البصرية الب البح البحث افتتح البروتوكول البصر البصرية اكتساب آكي الـ البر إله اشخاص ذوي الاعاقة افة التربي التربية اشخاص اطار اعاقة التربية الخاصة التربية و التربية والتعلي أرك أزمة استثما لرئيس عبد الفتاح السيسي لسكر لسيسي

مواد متعلقة

تعميق قيم الولاء والانتماء فى ندوة بمستشفى الرمد فى أسيوط

تعرف على أهم قرارت..مجلس جامعة أسيوط خلال اجتماع شهر ديسمبر اليوم

رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير العمل بامتحانات الفصل الدراسى الأول في أول أيامها

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم حول الحبل الشوكي وداخل الصدر لفتاة

محافظ أسيوط يفتتح موقف سرفيس متعدد الطوابق وسوق حضري بمركز أبنوب

رياضة أسيوط تنظم يومًا رياضيا للمدرسة السمعية بساحل سليم

رئيس جامعة أسيوط يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة سوهاج

الإسعافات الأولية في ندوة بمركز ساحل سليم بأسيوط

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

عاجل - 27 شهيدا و149 مصابا فى 3 مجازر إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

انهيار عبدالباسط حمودة من البكاء في جنازة الراحل أحمد عدوية

المنتخب الكويتي يتسلح بجماهيره وتاريخه أمام طموح البحرين في قبل نهائي "خليجي 26"

مركز البحوث الزراعية يعزز الدور الإرشادي في الفيوم ضمن مبادرة لتنشيط المراكز الإرشادية الزراعية