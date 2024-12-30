التعليم تعلن قواعد جديدة لسداد المصروفات الدراسية للمدارس اليابانية للعام 2025/2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قواعد جديدة لسداد المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2025/2026 بهدف تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور وضمان شفافية العملية. تشمل الطرق المُعتمدة السداد المباشر عبر ماكينات الدفع الإلكتروني المتوفرة في المدارس لتغطية كامل المصروفات الدراسية بالإضافة إلى الكتب الدراسية والزي المدرسي، أو السداد من خلال فروع بنك مصر بشرط تقديم أصل إيصال السداد حيث لن يتم قبول الصور أو النسخ المرسلة عبر التطبيقات الإلكترونية.

كما تتيح الوزارة إمكانية السداد على أقساط متعددة تُقسم إلى ثلاث دفعات الأولى تُسدد خلال أسبوع من قبول ملف الطفل والثانية في نوفمبر والثالثة في يناير.

تم تحديد قيمة المصروفات الدراسية بمبلغ 18،650 جنيهًا مصريًا لا تشمل الزي المدرسي أو الكتب الدراسية. وسيتم إصدار قرار وزاري ينظم أسعار الكتب الدراسية ضمن منظومة المناهج الجديدة، وسيتم إخطار أولياء الأمور رسميًا فور توفر التفاصيل. تُعتبر تكلفة الزي المدرسي إجبارية في بداية كل مرحلة دراسية مثل رياض الأطفال المستوى الأول والصف الأول والرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي، وتشمل أيضًا الطلاب المستجدين في كافة الصفوف.

فيما يتعلق باسترداد المصروفات، فإن الطلبات المقدمة قبل الأول من سبتمبر تُعاد بالكامل دون خصم، أما الطلبات المقدمة من الأول من سبتمبر حتى قبل بدء الدراسة بيوم واحد فيتم خصم 10% من الدفعة الأولى. إذا تم تقديم طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم الدفعة الأولى كاملة، وفي حال تقديم الطلب بعد بدء الفصل الدراسي الثاني تُلزم المصروفات الدراسية كاملة على ولي الأمر. وتؤكد الوزارة على حق وحدة المدارس المصرية اليابانية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالمصروفات في حال عدم سدادها.

تفتح الوزارة باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2025 يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، وتستمر عملية التقديم لمدة 30 يومًا من خلال الرابط الإلكتروني المخصص. يشمل التقديم مرحلة رياض الأطفال (KG1) مع الإعلان عن الشروط عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس. وستتاح فرص محدودة للتقديم في المراحل من KG2 إلى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس التي بها أماكن شاغرة.

يبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية 58 مدرسة موزعة على 26 محافظة. تعتمد هذه المدارس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية إلى جانب أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تُسهم في تنمية شخصية الطفل وتعزز روح الانتماء والعمل الجماعي.