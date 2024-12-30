«الحرة الأمريكية»: «نتنياهو» ليس مصابًا «بأورام سرطانية»

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، عملية جراحية ناجحة لاستئصال البروستاتا في مستشفى هداسا بالقدس.

أكدت التقارير الطبية عدم وجود أورام سرطانية أو أي مخاطر تتعلق بالسرطان بعد الجراحة.

تصريحات الأطباء

الدكتور عوفر جوفريت، رئيس قسم المسالك البولية في مستشفى هداسا، أكد في بيان مصور أن العملية تمت بسلاسة ودون أي مضاعفات تُذكر. وأضاف:

"لم يكن هناك أي خوف من وجود ورم خبيث، ونأمل في الأفضل".

مستشفى هداسا أصدر بيانًا يؤكد أن نتنياهو في حالة جيدة بعد إفاقته من التخدير الكامل.

تفاصيل العملية:

مدة العملية: استمرت لمدة ساعتين تقريبًا.

استمرت لمدة ساعتين تقريبًا. مكان العملية: أجريت في موقع محصن تحت الأرض بمستشفى هداسا لضمان أعلى مستويات الأمان.

أجريت في موقع محصن تحت الأرض بمستشفى هداسا لضمان أعلى مستويات الأمان. التخدير: تمت الجراحة تحت تأثير التخدير الكامل.

التاريخ الطبي لنتنياهو:

مارس 2024: خضع لعملية جراحية لرتق فتق.

خضع لعملية جراحية لرتق فتق. يوليو 2023: أجرى عملية زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب.

أجرى عملية زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب. يخضع لمتابعة طبية مستمرة وفقًا لتوصيات الأطباء.

ردود الأفعال:

جاءت ردود الأفعال من مكتب رئيس الوزراء مطمئنة، حيث أعلن المكتب أن نتنياهو بحالة جيدة وفي وعي تام بعد العملية، ومن المتوقع أن يستأنف نشاطاته قريبًا.