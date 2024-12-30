كل ما تريد معرفته عن معاشات شهر يناير 2025: موعد الصرف والزيادات الجديدة

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر يناير 2025 سيبدأ في 1 يناير 2025.

يأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

الحد الأدنى للمعاشات:

اعتبارًا من 1 يناير 2025، تم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1495 جنيهًا، مع زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بزيادة بلغت 300 جنيه.

الحد الأقصى للمعاشات:

تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، بزيادة بلغت 1900 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

مكاتب البريد المصري.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك (ATM).

منافذ فوري وكروت ميزة.

رابط الاستعلام عن المعاشات:

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن تفاصيل صرف المعاش والرقم التأميني عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط الرسمي.

الفئات المستفيدة من قرار زيادة المعاشات

أصحاب المعاشات الأقل من 1500 جنيه:

تم رفع معاشاتهم إلى 1500 جنيه.

الموظفون المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025:

يصبح الحد الأدنى لمعاشاتهم 1500 جنيه.

الموظفون ذوو الأجور التأمينية الحالية:

من يتقاضى معاشًا بقيمة 10080 جنيهًا سيتم رفعه إلى 11600 جنيه .

سيتم رفعه إلى . من يتقاضى معاشًا أقل من 2300 جنيه سيتم رفع حد اشتراكهم التأميني إلى 2300 جنيه .

سيتم رفع حد اشتراكهم التأميني إلى . من يتقاضى معاشًا يبلغ 12600 جنيهًا لأجر الاشتراك التأميني الحالي سيتم رفع حد التأمين إلى 14500 جنيه.

أسباب زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

تأتي هذه الزيادات ضمن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الذي يعتمد على آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى، بهدف: