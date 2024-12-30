أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024

في ظل متابعة مستمرة من المواطنين لأسواق مواد البناء، شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا ملحوظًا، بينما تراجع سعر الأسمنت بشكل طفيف.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار المعلنة وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء:

أسعار الحديد اليوم

متوسط سعر طن الحديد الاستثماري:

37662 جنيهًا (بتراجع قدره 281 جنيهًا عن أمس).

حديد عز:

39773 جنيهًا (بتراجع 350 جنيهًا).

حديد السويس:

39000 جنيه للطن.

حديد المراكبي:

41000 جنيه للطن.

حديد بشاي:

41000 جنيه للطن.

حديد العشري:

37500 جنيه للطن.

حديد الجيوشي:

39000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

متوسط سعر طن أسمنت الرمادي:

2945 جنيهًا (بارتفاع قدره 40 جنيهًا عن أمس).

أسمنت النصر:

1960 جنيهًا للطن.

أسمنت الشركة العربية:

2000 جنيه للطن.

أسمنت العسكري:

1950 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس:

2000 جنيه للطن.

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