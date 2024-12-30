محافظ الدقهلية: الدفع بسيارات كسح وشفط للمدن التي تحتاج إليها للتغلب على تجمعات المياه

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جانب من أعمال مسح
جانب من أعمال مسح وشفط المياه بالمنصورة


تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم أداء وجهود المراكز والمدن والأحياء في التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار،ووجه بالدفع بسيارات كسح وشفط المياه للمدن والمراكز التي تحتاج إليها للتغلب على تجمعات المياه والسرعة في تسيير حركة الشارع ومنع أي تعطيل للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار على عدد من مدن ومراكز المحافظة تم الدفع بمعدات الوحدات المحلية والتعامل الفوري، بتنفيذ أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بنطاق مدن ومراكز المحافظة، من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار متابعة سقوط الأمطار والتعامل الفوري وأن يتم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الاستجابة للحالات، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة بالتنسيق والمتابعة مع غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب لمتابعة تواجد تجمعات أمطار والتعامل الفوري معها.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة تقلبات الطقس والتعامل الفوري مع سقوط الأمطار واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم في هذا الشأن.

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