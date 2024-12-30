"طقس شمال سيناء اليوم" برودة شديدة وأمطار متوقعة

تشهد محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، أجواءً شديدة البرودة خلال ساعات النهار، بينما تصبح قارسة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن الساحل، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوية التي تشمل نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة في مدن شمال سيناء

مدينة العريش: تتراوح درجات الحرارة بين 7 و19 درجة مئوية .

تتراوح درجات الحرارة بين . مدينة رفح: تسجل ما بين 6 و18 درجة مئوية .

تسجل ما بين . مدينتا الحسنة ونخل (وسط سيناء): تتراوح بين 1 و17 درجة مئوية.

تحذيرات الأرصاد الجوية

الشبورة المائية:

تنبه الهيئة العامة للأرصاد إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، خاصة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

رياح نشطة:

تنشط الرياح على معظم المناطق، مما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

الصقيع:

تتشكل موجات الصقيع ليلًا على المناطق الصحراوية والمرتفعات مثل سانت كاترين ووسط سيناء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

البحر المتوسط:

مضطرب، بارتفاع موج يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر وخليج السويس:

معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية.

توقعات الأيام القادمة

تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الباردة مع احتمال زيادة فرص سقوط الأمطار على المدن الساحلية، لذا ينصح السكان بارتداء الملابس الثقيلة واتخاذ الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية.