محافظ أسيوط: رصف طريق المعنا بمدينة أبنوب بتكلفة 13 مليون جنيه

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جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على إستمرار أعمال رصف طريق المعنا بمدينة أبنوب بطول 5.5 كيلومترات وعرض 7 متر بعد توسعة الطريق الترابي بتكلفة 13 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/2025

 

 لافتًا إلى إشراف ومتابعة مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس أحمد صلاح مدير المديرية والمرور الدوري على تلك الأعمال للاطمئنان على مراحل التنفيذ بمشاركة مدير مشروعات المديرية والمهندسون المشرفون على تنفيذ المشروع وبالتنسيق مع باقي الجهات المعنية في هذا الشأن 

 

مشددًا على تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة والتأكيد على جودة الأعمال لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين ونهو الأعمال في أسرع وقت ممكن وفقًا للجدول الزمني المحدد.

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