غياب نتنياهو عن جلسات الحكومة بسبب جراحة البروستاتا: التفاصيل وخطط الطوارئ

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جلسة الحكومة المقررة اليوم ستُعقد كما هو مخطط لها، بالرغم من إعلان تدهور حالته الصحية نتيجة خضوعه لجراحة استئصال البروستاتا.

من يتولى مهام نتنياهو خلال الجراحة؟

ذكرت صحيفة والا العبرية أن غياب نتنياهو المؤقت عن عمله خلال العملية الجراحية يستدعي تطبيق القانون الإسرائيلي. وفقًا للقانون:

وزير العدل ياريف ليفين سيتولى مهام رئيس الوزراء بشكل مؤقت.

سيتولى مهام رئيس الوزراء بشكل مؤقت. في حال الحاجة إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء المصغر "الكابينة الأمنية"، سيتم تكليف وزير الدفاع يسرائيل كاتس بالإشراف عليه.

غيابات نتنياهو السابقة: خلفية طبية

لم تكن هذه المرة الأولى التي يغيب فيها نتنياهو عن منصبه مؤقتًا بسبب حالته الصحية. في العام الماضي:

شغل وزير العدل ياريف ليفين مهام رئيس الوزراء خلال إجراءات طبية سابقة.

نتنياهو كان قد خضع لعلاج إثر إصابة في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا.

تم اكتشاف الحالة بعد فحص طبي في مستشفى هداسا عين كارم، حيث تلقى العلاج بالمضادات الحيوية بنجاح.

أهمية التخطيط في أوقات الطوارئ

يظهر غياب نتنياهو أهمية وجود آليات قانونية واضحة لتسيير الأعمال الحكومية في إسرائيل، خصوصًا خلال غياب القادة الرئيسيين.

يبقى وزير العدل ووزير الدفاع مستعدين للتدخل في أي لحظة لضمان استمرارية العمل الحكومي والأمني.