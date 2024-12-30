بعد مقتل 179 شخصا.. هيئة طيران كوريا الجنوبية توقف جميع طائرات بوينج لفحصها

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بوابة الفجر

شهدت كوريا الجنوبية حادثًا مأساويًا بتحطم طائرة تابعة لشركة جيجو إير من طراز بوينج 737-8AS، مما أدى إلى وفاة 179 شخصًا من بين 181 كانوا على متن الطائرة، بينهم 175 راكبًا و6 من أفراد الطاقم.
وقع الحادث صباحًا عند الساعة التاسعة في مطار موان الدولي، حيث اصطدمت الطائرة بسياج خرساني بسبب تعطل معدات الهبوط، مما تسبب في اشتعال النيران بها.

إعلان منطقة كوارث خاصة

عقب الحادث، أعلن تشوي سانج – موك، الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية، بلدة موان الواقعة جنوب غرب سيول كمنطقة كوارث خاصة.

  • الإجراءات الحكومية:
    • تقديم الدعم الكامل لعائلات الضحايا.
    • دعم الجهود الإغاثية بالموارد المتاحة.
    • تكليف السلطات بإجراء تحقيق شامل لمعرفة أسباب الحادث ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.
    • استخدام كافة المعدات والموارد لإنقاذ المصابين.

تحقيقات الحادث وإجراءات السلامة

رغم أن طائرات بوينج 737-8AS معروفة بمعايير أمانها العالية، أثار الحادث جدلًا عالميًا حول إجراءات السلامة الجوية.

  • أسباب أولية:
    • تعطل معدات الهبوط، مما أدى إلى اصطدام الطائرة بالحاجز الخرساني واشتعالها.
    • لا تزال أسباب الهبوط الاضطراري قيد التحقيق.
  • إجراءات احترازية:
    أعلنت هيئة الطيران الكورية إيقاف جميع الطائرات من هذا الطراز لإجراء فحوص شاملة على معدات الهبوط.

ردود الفعل الدولية

أثار الحادث قلقًا واسعًا في صناعة الطيران العالمية، مما دفع العديد من الدول إلى مراجعة إجراءات السلامة للطائرات المماثلة.

  • استمرار التحقيقات لتحديد الخلل الفني أو البشري.
  • تعزيز التعاون الدولي لضمان تحسين معايير الأمان في الطيران المدني.
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