حالة الطقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح في عدة مناطق بمصر
أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس اليوم، حيث تتوقع الهيئة هطول أمطار غزيرة ورعدية على مناطق متعددة من البلاد.
ومن المتوقع أن تبدأ الأمطار من السواحل الشمالية للبلاد، ثم تمتد تدريجيًا إلى محافظات شمال ووسط الدلتا، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.
أماكن سقوط الأمطار اليوم
تتمركز الأمطار في عدة مناطق بدءًا من السواحل الشمالية، وتستمر حتى ساعات المساء، وتشمل الأماكن التالية:
- السواحل الشمالية الغربية: مثل السلوم، العلمين، الضبعة، مطروح، سيدي براني، سيدي عبد الرحمن، الإسكندرية، البحيرة.
- محافظات الدلتا والوجه البحري: مثل كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس.
- مع تقدم ساعات المساء، تمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق القاهرة الكبرى، الجيزة، القليوبية.
الطقس في المحافظات الساحلية
نظرًا للأمطار المتوقعة، رفعت المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية.
تم نشر إرشادات ونصائح للمواطنين لضمان سلامتهم خلال الطقس السيئ، ومن أبرزها:
- عدم لمس أعمدة الإنارة أو الأسوار الحديدية في حالة الأمطار والرعد لتجنب الصعق بالكهرباء.
- الابتعاد عن الأسلاك الكهربائية المكشوفة والإبلاغ عن الأماكن الخطرة.
- تقليل السرعات على الطرق وعدم تجاوز 60 كم/ساعة، واتباع إرشادات رجال المرور.
- عدم ركن السيارات في أماكن تصريف مياه الأمطار لتجنب تراكم المياه في الشوارع.
- عدم ركن السيارات تحت الشرفات أو المباني القديمة، أو بالقرب من الأشجار أو لوحات الإعلانات، تجنبًا للتعرض للأضرار.