حالة الطقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح في عدة مناطق بمصر

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس اليوم، حيث تتوقع الهيئة هطول أمطار غزيرة ورعدية على مناطق متعددة من البلاد.

ومن المتوقع أن تبدأ الأمطار من السواحل الشمالية للبلاد، ثم تمتد تدريجيًا إلى محافظات شمال ووسط الدلتا، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

أماكن سقوط الأمطار اليوم



تتمركز الأمطار في عدة مناطق بدءًا من السواحل الشمالية، وتستمر حتى ساعات المساء، وتشمل الأماكن التالية:

السواحل الشمالية الغربية : مثل السلوم، العلمين، الضبعة، مطروح، سيدي براني، سيدي عبد الرحمن، الإسكندرية، البحيرة .

: مثل . محافظات الدلتا والوجه البحري : مثل كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس .

: مثل . مع تقدم ساعات المساء، تمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق القاهرة الكبرى، الجيزة، القليوبية.

الطقس في المحافظات الساحلية



نظرًا للأمطار المتوقعة، رفعت المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

تم نشر إرشادات ونصائح للمواطنين لضمان سلامتهم خلال الطقس السيئ، ومن أبرزها: