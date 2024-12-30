محافظ أسيوط: ضبط مصنع دهانات مجهولة المصدر بمركز القوصية

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جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن مديرية التموين بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة قد قامت بشن حملة تموينية بالتنسيق بين مباحث التموين بأسيوط وإدارة تموين القوصية والوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية

 حيث تم ضبط أحد المصانع التي تقوم بتصنيع دهانات مجهولة المصدر بمركز القوصية لافتًا إلى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة بالقوصية مؤكدًا على إستمرار شن الحملات والتصدي بكل حزم لكافة أشكال الإستغلال والتلاعب بالسلع المدعمة ولضمان وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.

ويذكر أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ العامة رقم (114) أو(2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم ( 01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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