محافظ أسيوط: ضبط مصنع دهانات مجهولة المصدر بمركز القوصية

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن مديرية التموين بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة قد قامت بشن حملة تموينية بالتنسيق بين مباحث التموين بأسيوط وإدارة تموين القوصية والوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية

حيث تم ضبط أحد المصانع التي تقوم بتصنيع دهانات مجهولة المصدر بمركز القوصية لافتًا إلى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة بالقوصية مؤكدًا على إستمرار شن الحملات والتصدي بكل حزم لكافة أشكال الإستغلال والتلاعب بالسلع المدعمة ولضمان وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.

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