سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

الاقتصاد
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الريال

افتتح الريال السعودي تعاملات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 بتراجع ملحوظ في أسعار الشراء في البنوك المصرية، وذلك بعد الانخفاض المفاجئ الذي شهدته أسواق العملات.

 يأتي هذا في وقت يهتم فيه العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الريال السعودي، خاصة مع اقتراب موسم العمرة في شهري رجب وشعبان.

فيما يلي نعرض لكم أحدث أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

  • سعر الشراء: 13.49 جنيه
  • سعر البيع: 13.56 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

  • سعر الشراء: 13.49 جنيه
  • سعر البيع: 13.56 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:

  • سعر الشراء: 13.52 جنيه
  • سعر البيع: 13.58 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB):

  • سعر الشراء: 13.52 جنيه
  • سعر البيع: 13.56 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة:

  • سعر الشراء: 13.50 جنيه
  • سعر البيع: 13.57 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس:

  • سعر الشراء: 13.50 جنيه
  • سعر البيع: 13.56 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك البركة:

  • سعر الشراء: 13.46 جنيه
  • سعر البيع: 13.56 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك سايب:

  • سعر الشراء: 13.32 جنيه
  • سعر البيع: 13.56 جنيه
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