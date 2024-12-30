سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

افتتح الريال السعودي تعاملات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 بتراجع ملحوظ في أسعار الشراء في البنوك المصرية، وذلك بعد الانخفاض المفاجئ الذي شهدته أسواق العملات.

يأتي هذا في وقت يهتم فيه العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الريال السعودي، خاصة مع اقتراب موسم العمرة في شهري رجب وشعبان.

فيما يلي نعرض لكم أحدث أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 13.49 جنيه

13.49 جنيه سعر البيع: 13.56 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

سعر الشراء: 13.49 جنيه

13.49 جنيه سعر البيع: 13.56 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 13.52 جنيه

13.52 جنيه سعر البيع: 13.58 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 13.52 جنيه

13.52 جنيه سعر البيع: 13.56 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة:

سعر الشراء: 13.50 جنيه

13.50 جنيه سعر البيع: 13.57 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 13.50 جنيه

13.50 جنيه سعر البيع: 13.56 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك البركة:

سعر الشراء: 13.46 جنيه

13.46 جنيه سعر البيع: 13.56 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك سايب: